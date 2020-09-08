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Ekonomi

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 daraldı

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 daraldı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 08.09.2020
Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 daraldı

İstanbul

Japonya Ekonomi Bakanlığınca açıklanan ikinci tahmin verilerine göre, Japonya'da gayrisafi yurt içi hasıla, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,9 geriledi. Söz konusu veri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 28,1 düşüş kaydetti. 

Ekonomistler, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,6 ve çeyreklik bazda yüzde 8,1 daralmasını bekliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce düşük ekonomik büyümeyle mücadele eden Japonya'da son açıklanan veriler hastalığın mali etkilerinin ciddi boyutta olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan güncellenen veriler geçen ay açıklanan ilk tahmin verilerine göre de kötüleşme kaydetti. İlk tahminlerde, Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 27,8 ve çeyreklik bazda 7,8 küçüldüğü açıklanmıştı.

Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisinin Kovid-19 nedeniyle olumsuz etkilendiğine işaret eden analistler, sağlık nedenlerinden ötürü istifa eden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun yerine gelecek kişinin önceliğinin büyüme olacağını belirtti.

Analistler ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde resesyona giren Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte kaydettiği küçülmenin, karşılaştırılabilir gayrisafi yurt içi hasıla veri setinin başladığı 1980'den bu yana en sert daralma olarak kabul edildiğini bildirdi.

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