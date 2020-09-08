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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 1.101,56 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 08.09.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,76 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 1.101,56 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile turizm oldu.

Dün alıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazancıyla 1.096,81 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

Avro Bölgesi'nde GSYH'nin bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 azalmasının beklendiğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, olası düşüşlerde ise 1.090 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.


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