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Dünya

Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.02.2023
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Hokkaido'nun Nemuro ve Şibetsu kıyıları açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 22.27'de ve yerin 60 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

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