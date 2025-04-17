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Ekonomi

İstanbul Jewelry Show devam ediyor

Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan 57. İstanbul Jewelry Show'da (IJS) 12 milyon lira değerindeki su yolu gerdanlık da sergileniyor.

Emine Aleyna Başoğlu  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
İstanbul Jewelry Show devam ediyor Fotoğraf: Bünyamin Çelik - AA

İstanbul

Dün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan IJS, sektör profesyonelleri ile dünyanın dört bir yanından gelen alıcıları bir araya getiriyor. Fuar kapsamında, 150'ye yakın ülkeden gelen alıcılar, yerli ve yabancı firma ile marka temsilcisiyle buluşuyor.

Katılımcılar altın, pırlanta, gümüş, değerli taşlar, kuyumculuk ekipmanları ve son teknoloji üretim makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini yerinde görme imkanı elde ediyor.

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Bu yıl dikkati çeken takı ürünleri kategorisindeki en pahalı ürün ise özel tasarımlar arasında yer alan 12 milyon lira değerinde 35 kırat ve 86 adet pırlantadan oluşan su yolu gerdanlık oldu.

Fuar, 19 Nisan'a kadar ziyaretçilerini kabul edecek.

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