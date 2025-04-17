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Ekonomi

İhracat birim değer endeksi şubatta yıllık yüzde 2,6, ithalat birim endeksi yüzde 3 arttı

İhracat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 2,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 3 arttı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
İhracat birim değer endeksi şubatta yıllık yüzde 2,6, ithalat birim endeksi yüzde 3 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

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Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi

Endeks, Şubat 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 artarken, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 gerilerken, yakıtlarda yüzde 7,2 yükseliş kaydetti.

İthalat birim değer endeksi şubatta yüzde 3 arttı. Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, yakıtlarda 4,3 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi söz konu ayda yüzde 0,5 azaldı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,3, yakıtlarda yüzde 1,4 artış kaydederken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 düşüş görüldü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, ocakta 158,1 iken şubatta yüzde 2,7 azalarak 153,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi geçen yıl şubatta 142 iken bu yıl yüzde 0,2 azalarak 141,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi ocakta 128,7 iken 0,7 azalarak şubatta 127,7 olarak belirlendi. İthalat miktar endeksi geçen yıl şubatta 117,1 iken bu şubatta yüzde 2,6 artarak 120,1 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı şubat ayında 87,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,3 puan azalarak 86,9 olarak hesaplandı.

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