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Yaşam, Ramazan 2022

Selimiye Camisi minarelerine "mahya" asıldı

Restorasyon çalışmaları süren Selimiye Camisi minarelerine, "İman en büyük nimettir" yazılı mahya asıldı.

Hakan Mehmet Şahin   | 30.03.2022
Selimiye Camisi minarelerine "mahya" asıldı

Edirne

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Son mahya ustası Kahraman Yıldız tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki atölyesinde hazırlanan mahya Edirne'ye getirildi.

Yıldız ve ekibi, 255 ampulden oluşan mahyayı minare şerefelerine taşıdı. Ekip daha sonra iki minare arasına gergi halatları çekerek mahyayı bu halata taktı.

İki gün süren çalışma sonrası test amaçlı mahyalar yakılarak kontrol edildi.

Mahyalar ilk teravih namazının kılınacağı cuma günü yakılmaya başlanacak.

Kahraman Yıldız, AA muhabirine, mahyanın yaklaşık 4,5 asırlık Osmanlı sanatı olduğunu kaydetti.

İstanbul'da 7 camiye mahya astıklarını ifade eden Yıldız, Selimiye'nin ardından Bursa Ulu Camisi'nde de mahya asacaklarını söyledi.


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