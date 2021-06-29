Euro
10.38
Dolar
8.73
BIST 100
1,360.95
Altın
1,756.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si oldu

İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si olurken, Türkiye'den 3 havalimanı ilk 10'da yer aldı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 29.06.2021
İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si oldu

İstanbul

İstanbul Havalimanı, 818 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen 2. havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 27 Haziran tarihli verilerine göre, Amsterdam Havalimanı 830 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı da 818 seferle listenin 2. sırasında yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 805 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti.

Paris Charles de Gaulle 673 uçuşla 4. Madrid Barajas Havalimanı 672 uçuşla 5. Barcelona ise 597 uçuşla 6. oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı 580 uçuşla 7. sırada bulunurken, Atina 578 uçuşla 8. Antalya 577 uçuşla 9. Palma de Mallorca ise 576 uçuşla 10. sırada yer aldı.

Böylece Türkiye'den 3 havalimanı ilk 10'da yer buldu.

Raporda, İstanbul Havalimanı uçuşlarının 2 hafta önceye kıyasla yüzde 15 arttığı, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 36 azaldığı kayıtlara geçti.

Ayrıca Sabiha Gökçen uçuşlarının 2 hafta önceye göre yüzde 12, Antalya Havalimanı uçuşlarının ise yüzde 77 arttığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava filtreli maskelerin sağlık çalışanlarını Kovid-19'a karşı korumada daha etkili olduğu bildirildi
AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si oldu

İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si oldu

İstanbul Havalimanı 3 günde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı

AB ülkeleri "iklim yasasını" onayladı

İstanbul Havalimanı ve THY'den yeni rekorlar

İstanbul Havalimanı ve THY'den yeni rekorlar
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı
Afgan genç hayallerini Türkiye'de gerçekleştirmek istiyor

Afgan genç hayallerini Türkiye'de gerçekleştirmek istiyor