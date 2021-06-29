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Ekonomi

Deutsche Börse, İsviçreli Crypto Finance şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse, dijital varlıklara yönelik hizmetini genişletmek için İsviçre merkezli Crypto Finance AG finansal teknoloji şirketinin hisselerinin üçte ikisini satın aldı.

Bahattin Gönültaş   | 29.06.2021
Deutsche Börse, İsviçreli Crypto Finance şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı

Berlin

Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, İsviçre’de 2017'de kurulan ve kurumsal ve profesyonel yatırımcılara 200’den fazla dijital varlık için kullanabilecekleri yatırım araçları sunan Crypto Finance AG’nin çoğunluk hissesinin satın alındığı belirtildi.

Deutsche Boerse, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

55 çalışanı bulunan Crypto Finance, kurumsal ve profesyonel yatırımcılar için dijital varlıkların alım satımını, depolanmasını ve yatırımını sağlıyor.

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