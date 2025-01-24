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Ekonomi

İstanbul Havalimanı 2024'te de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, geçen yıl günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak üst üste üçüncü yılda bu unvanını korudu.

Ferhat Yasak  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
İstanbul Havalimanı 2024'te de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 2024 yılı "Avrupa Havacılığına Genel Bakış" raporunu açıkladı.

Rapora göre, söz konusu dönemde bir önceki yıla göre uçuş sayısını yüzde 2 artıran İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1401 uçuş gerçekleştirildi. Böylece İstanbul Havalimanı üst üste üçüncü yılı zirvede tamamladı.

En çok uçuşun gerçekleştiği havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1336 seferle Amsterdam Schiphol, 1302 seferle de Londra Heathrow havalimanları izledi.

Raporda, havayolu şirketlerinin uçuş rakamlarına da yer verildi.

Buna göre, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2024'te günlük ortalama 1435 sefer gerçekleştirerek Avrupa'da üçüncü sırada yer aldı.

Rapora göre, ülke bazlı olarak havalimanlarından gerçekleştirilen günlük ortalama 3 bin 140 uçuşla Türkiye, Avrupa'da en çok sefer gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı.

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