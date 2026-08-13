Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 3 Filistinli ailenin evlerini 3 gündür kuşatma altında tutuyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir Filistinlinin kuşatma altındaki evinin çevresine çadır kurduğu ve eve ulaşan yolları taşlarla kapattığı, İsrail askerlerinin ise Filistinlilerin ve gazetecilerin bölgeye ulaşmasını engellediği belirtiliyor.



Yerel kaynaklar, Kusra’nın Ras el-Ayn bölgesinde Filistinli gençlerin, İsraillilere taş atarak karşı koymaya çalıştığını, ancak İsrail askerlerinin bölge sakinlerinin kuşatma altındaki evlerine ulaşmasına izin vermediğini aktardı.



İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in talimatıyla Kusra’ya düzenli bir piyade taburu konuşlandırıldığını duyurmuştu.



Ordudan yapılan açıklamada, Zamir’in “bölgede düzeni ve operasyonel kontrolü güçlendirmeye ve ciddi olayların devam etmesini önlemeye yönelik tedbirlerin sürdürülmesi” talimatı verdiği belirtilmişti.



İsrailliler evlerin yollarını kapattı



Olayların yoğunlaştığı Cebel Ras el-Ayn bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 10 Ağustos’ta Filistinli Yusuf Abdüsselam’a ait evin yakınına çadır kurarak eve ulaşan yolları taşlarla kapattı.

Ev sahibinin kardeşi Kusay Ebu Reyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusunun koruması altında eve giriş ve çıkışı engellediğini söyledi.

Ebu Reyde, belde sakinleri ile yabancı aktivistlerin bölgeye ulaşmasına, kuşatma altındaki evlere yiyecek ve içecek götürülmesine izin verilmediğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ambulansları da durdurduğunu ve sağlık ekiplerini bölgenin “askeri bölge” olduğu gerekçesiyle alıkoyduğunu aktaran Ebu Reyde, kuşatma altındaki evlerden birinde 4 kişinin, diğer iki evde ise aralarında hasta bir kız çocuğunun da bulunduğu 7 Filistinlinin yaşadığını ifade etti.

Öte yandan kuşatma altındaki ailelerden bir kadın, güvenlik gerekçesiyle kimliğinin açıklanmasını istemedi.

Kadın, su ve elektriğin kesilmesine ve devam eden saldırılara rağmen evlerini terk etmeyeceklerini belirterek, “Ne olursa olsun evimizden çıkmayacağız. Allah’ın izniyle burada direnmeye devam edeceğiz.” dedi.

Yerel kaynaklara göre aileler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlere el koymasından endişe ederek dönüşümlü olarak evlerin içerisinde kalıyor.



Filistinli aileye ait eve aylardır el koymaya çalışıyorlar

Bölge sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaklaşık 4 aydır Abdüsselam ailesinin evine el koymaya çalıştığını, bu süreçte eve taş atılması ve elektriklerin kesilmesi gibi saldırıların düzenlendiğini belirtti.

Ailenin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eve el koymasını engellemek amacıyla evde yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

Bölgedeki tarım arazilerinin de saldırılardan etkilendiği, Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmakta ve bu alanlarla ilgilenmekte güçlük çektiği bildirildi.

İsrail’in Haaretz gazetesi de Filistinli ailelerin evlerini kuşatan Yahudi yerleşimcilere İsrail askerlerinin eşlik ettiğini ve söz konusu askerlerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ayin yaptığını yazdı.



B’Tselem’den “zorla yerinden etme” uyarısı

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, dün yaptığı açıklamada, Kusra’daki Filistinli ailelerin zorla yerinden edilmesi ve evlerine el konulması girişimlerinin Batı Şeria’da “etnik temizlik” olarak nitelendirdiği sürecin tırmanmasının parçası olduğu uyarısında bulundu.

Kuruluş, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 64 Filistinli topluluğu tamamen, 15'ini ise kısmen yerinden ettiğini, bu süreçte 2 bin 300'den fazlası çocuk olmak üzere 4 bin 800'ü aşkın Filistinlinin yerinden edildiğini ileri sürdü.

Filistinli kaynaklara göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 22 Temmuz’da komşu Calud köyünde Mahmud et-Tubasi ailesinin 3 aydan uzun süre kuşatma altında tuttukları evine el koymuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı savaşın ardından artış gösteriyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Kusra beldesinde zorla tahliye ettiği Filistinlilere ait 16 eve el koydu

AA muhabirine konuşan Kusra Belediye Başkanı Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldede Filistinlilere ait 3 evi 9 Ağustos Pazar gününden bu yana abluka altında tuttuğunu söyledi.

Kusra'ya gelen İsrail güçlerinin Filistinlilere ait 16 evi zorla tahliye ederek askeri karargaha dönüştürdüğünü belirten Vadi, kendilerine İsrail ordusunun pazar gününe kadar bölgede kalacağının söylendiğini aktardı.

Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kuşatma altında tuttuğu evlerden birinin ABD vatandaşlığı bulunan bir Filistinliye ait olduğunu belirtti.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, bu sabah beldeye baskın düzenleyerek sokağa çıkma yasağı ilan etti ve dükkanları kapattı.

İsrail ordusunun bazı evleri bastığı, evlerini terk eden bazı Filistinli ailelerin ise akrabalarının yanına gitmek zorunda kaldığı görüldü.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise İsraillilerin Kusra beldesinin Ras el-Ayn bölgesindeki Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarının, aileleri tecrit etmeyi ve evlerini terk etmeye zorlamayı amaçlayan uzun süreli bir kuşatmaya dönüştüğü uyarısında bulunulmuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin pazar gününden bu yana bölgedeki Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kurduğu, ardından yolları taşlarla kapatarak sakinlerin giriş çıkışlarını ve ziyaretçi kabul etmelerini engellediği aktarılan açıklamada, su ve elektrik hatlarının kesilmesiyle evlere gıda, su ve tıbbi malzeme ulaştırılmasının da engellendiği vurgulanmıştı.

Konsey, hedef alınan evlerin Yusuf Abdusselam, Rızık Ebu Reyde ve Luey Ebu Reyde ailelerine ait olduğunu bildirmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Beytüllahim'de 100'den fazla koyun çaldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin El-Minya beldesine baskın düzenleyen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin buradaki çiftlikten 100'den fazla koyun çaldığı ve bir araca el koyduğu belirtildi.

Evlerine baskın düzenlenen Filistinli Cebbarin ailesi, yaptığı açıklamada konuyla ilgili bilgi verdi.

Fanatik Yahudilerin İsrail ordusunun bölgede bulunduğu esnada gerçekleştirdiği baskında, çiftliklerinden 100'den fazla koyun çaldığını ifade eden Cebbarin ailesi, İsrail ordusunun da aile fertlerinden 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgeye düzenlediği baskında çevreye büyük zarar verdikleri, söz konusu evin elektriğini sağlayan güneş enerjisi panellerini de kırıp dökerek tahrip ettiklerini ayrıca eve su getiren şebekeyi de kestikleri kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Özellikle Minya beldesi, son haftalarda yoğun bir şekilde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor.