Anadolu Efes'te hedef tüm kulvarlarda yeniden zirve

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından Anadolu Efes'e dönen Yılmaz, yeni sezon yapılanması, başantrenör Pablo Laso ile devam kararı, transfer çalışmaları, Shane Larkin'in ayrılığı, Mike James'in transferi, yeni sezon hedefleri ve Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) ekonomik değişime ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mavi-beyazlılara dönüş sürecini anlatan Alper Yılmaz, "Başkanımız Tuncay Özilhan beni görüşmeye çağırdı, geri dönmemi istediğini söyledi. Tuncay Bey söyledikten sonra 'Hayır' diyebilecek bir durumum yok. Anadolu Efes'te oyunculuk ve yöneticilikte yaklaşık 21 yılım geçti. Kariyerimin çok büyük bir bölümünü borçlu olduğum bir insan ve kulüp. 'Tabii ki başkanım' diyerek geri döndüm. Türkiye Basketbol Federasyonu, benim için değişik ve güzel bir deneyim oldu. Şu an Anadolu Efes'in genel direktörlük görevindeyim ve lacivert-beyazlı takımın başarısı için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz, Anadolu Efes'i hak ettiği yere getirebilmek"

Alper Yılmaz, Anadolu Efes'in istikrarlı bir şekilde yeniden Avrupa'nın zirvesinde yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Mavi-beyazlı takımın Avrupa Ligi'nde üst üste kazandığı 2 şampiyonluğun ardından son 3 sezonda beklentilerin altında kaldığını hatırlatan 51 yaşındaki basketbol adamı, şöyle konuştu:

“Anadolu Efes hep en yukarıya oynayan bir takım oldu. Türkiye'deki bütün kupaları en çok kazanan ekip olması da bunun en büyük göstergesi. Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyon olan 3 takımdan biri. Tarihi başarılarla dolu. Her kulübün inişi ve çıkışı oluyor. Anadolu Efes, arka arkaya kazandığı şampiyonluklardan sonra bütün takımların ilk hedefi olmuştu. İstediğimiz başarıları elde edemediğimiz 3 sezon oldu. Önümüzdeki sezondan itibaren tekrar her kulvarda aynı başarıları hedefleyen bir takım olma yolundayız. Tarihimizde 2 kez Koraç Kupası'nda final oynadık. Birini kaybettik, diğerini kazandık. Avrupa Ligi'nde de 5 Dörtlü Finalimiz var. 2'sinde şampiyonluğa ulaşabildik. Hedefimiz, hep Dörtlü Final oynayabilmek ve bu başarıyı devam ettirebilmek. İstikrar sağlamayı hedefliyoruz.”

"Kulüpte bir üzüntü hakimdi"

Yeniden göreve geldiğinde değişime ihtiyaç olduğunu düşündüğünü vurgulayan Alper Yılmaz, şu görüşleri paylaştı:

“Göreve yeniden geldiğimde ilk olarak değişimin gelmesini düşünüyordum çünkü bir üzüntü hissi vardı. Anadolu Efes, başarıya alışık bir kulüp. Başarısızlıkların ya da istenilen performansı gösterememenin sonucunda bir üzüntü hakimdi. Öncelikli hedefimiz sezonu iyi bir şekilde bitirebilmekti. Play-off'ta gerçekten çok iyi mücadele ettik. Yarı finalde şampiyon Fenerbahçe'ye hepsini kazanabileceğimiz 4 maçın 3'ünü kaybederek elendik. Sezon bittikten sonra oyuncu, teknik ve idari ekiplerimizde değişiklikler yaptık. Önümüzdeki sezona yeni bir heyecanla ve başlangıçla elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz. Hep en yukarıda olmak istiyoruz ve en yukarıda olamadığımız noktada üzüntü yaşıyoruz. Forma, taraftar ve basketbol sevgisi için mücadele eden oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Son topa kadar mücadele etmek istiyoruz. Umuyorum ki başarılı bir sezon geçiririz. İlk hedefimiz, Anadolu Efes'i hak ettiği yere getirebilmek.”

"Genç ve başarıya aç oyunculara yöneldik"

Yeni sezon kadrosunu oluştururken tercih ettikleri oyuncu profilini anlatan Yılmaz, mücadele gücüne öncelik verdiklerini ifade etti.

Kadroda önemli bir değişime gittiklerini aktaran mavi-beyazlıların genel direktörü, "Genç, başarıya aç ve sahada mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacak oyunculara yönelmeyi istedik. En doğru ve en uygun fiyatlarla alabileceğimiz oyuncuları kadromuza katmaya çalıştık. Güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Umuyorum başarılı bir kadro kurmuşuzdur." şeklinde konuştu.

"Laso'nun kendi kurduğu bir takımda daha başarılı olacağını düşündük"

Alper Yılmaz, kendi kurduğu takımla daha başarılı olacağına inandıkları için başantrenör Pablo Laso'yla yola devam ettiklerini belirtti.

İspanyol başantrenörün Aralık 2025'te göreve geldiğini hatırlatan Yılmaz, "Laso'nun kendi kurduğu bir takımda daha başarılı olacağını düşündük. Karşılıklı olarak devam etmenin daha doğru bir seçenek olduğuna karar verdik. Umut ediyorum o da eski başarılarını yakalayabileceği bir sezon geçirir, biz de hak ettiğimiz yerde ve tepelerde mücadele eden bir takıma dönebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Ligi'nde adım adım ilerlemek istiyoruz"

Anadolu Efes'in tüm kulvarlarda her zaman en yüksek hedeflere sahip olduğunu vurgulayan Alper Yılmaz, yeni sezonda Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi'nde adım adım ilerlemeleri gerektiğinin altını çizen 51 yaşındaki basketbol adamı, "Anadolu Efes, bütün kulvarlarda her zaman en yükseği hedefleyen bir kulüp. Tabii ki Basketbol Süper Ligi'nde ilk hedefimiz şampiyonluk. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde 20 takımlı sisteme geçtikten sonra sezon çok yoğun geçiyor. Burayı biraz adım adım gitmek lazım. Önce play-off'u daha sonra da Dörtlü Final'i hedefliyoruz. Adım adım ilerlemek istiyoruz." diye görüş belirtti.

"Takıma katılacak bir oyuncu daha var"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapabilen bir oyuncuyu daha kadroya katacaklarını kaydetti.

Şu ana kadar 6 oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını aktaran Alper Yılmaz, "Yeni bir Anadolu Efes oluşturuyoruz. Sahada Anadolu Efes'i en iyi şekilde temsil edecek bir oyuncu topluluğuna ihtiyacımız var. Buna göre hareket ediyoruz. Takıma katılacak bir oyuncu daha var. Cuma günü (Yarın) açıklarız diye düşünüyorum. Geçen sezon çok büyük sakatlık problemi yaşadık. Geçen sezon başında sakatlanan Papagiannis ile sezon sonunda ameliyat olan Cordinier'nin bu sezon başında istediğimiz durumda olmayacaklarını düşünüyoruz. Bu sene Avrupa basketbolundaki piyasa biraz değişik. Çok yüksek bütçeler harcayan takımlar var. Transfer hiç bitmez. Sakatlık olabilir, çok uygun koşullarda çok iyi bir oyuncu denk gelebilir. Şu an ana kadromuzun tamamlandığını söyleyebilirim. Yeni transferimiz, 1-2 numarada oynayabilen bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

"Mike James, kulübümüze ve projemize inandı"

Shane Larkin'in ayrılığının ardından Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en skorer oyuncusu Mike James'i transfer etmelerine ilişkin görüşlerini paylaşan Alper Yılmaz, şunları kaydetti:

“Mike James, Avrupa basketbolunda çok önemli bir oyuncu. Anadolu Efes olarak bizim canımızı çok yakmış bir isim. Monaco'dan ayrılmaya karar vermişti. Larkin ile yollarımızı ayırdıktan sonra Mike James'in menajerleriyle iletişime geçtik. Buraya gelme konusunda çok istekliydi. Çok fazla teklif vardı. Kulübümüze ve projemize inandı. İletişim halindeyiz, geldiği günden beri takıma çok şey katmaya çalışıyor. Umut ediyorum, iki tarafın ve taraftarların mutlu olduğu bir süreç olur. Mike James'in Anadolu Efes'e ve Türk basketboluna çok şey katacağını düşünüyorum.”

"Larkin, başka bir kulüp için oynamak istedi"

Sekiz sezon forma giydiği Anadolu Efes'te önemli başarılara imza atan milli basketbolcu Shane Larkin'in ayrılık sürecini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Larkin, çok sevdiğim ve değer verdiğim biri. 2018'de transferinde görüşmeleri ben yapmıştım ve transfer olduğunda çok mutlu olmuştum. Ancak sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz. Bu işin karşılığında para alıyoruz. Larkin, 8 senenin sonunda yönünü değiştirmek ve başka bir kulüp için oynamak istedi. Bunu bize menajerleri aracılığıyla iletti. Biz de buna anlayış gösterdik. Kalmak istemeyen bir oyuncuyu takımda tutmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Larkin ve menajerleriyle görüştük. İki taraf için de doğru bir çözüm bulduğumuzu düşünüyorum. Umuyorum sağlıklı ve güzel bir sezon geçirir. Anadolu Efes'in tarihindeki en önemli oyunculardan biri. Hayatımıza devam ediyoruz. Larkin'in yerine en iyi oyuncuyu getirmeye çalıştık. Umuyorum getirdiğimiz oyuncu bizde eski takımından daha başarılı olur. Yıllar önce Petar Naumoski, Vasilije Micic ve Bryant Dunston geldi ve gitti. Larkin de bir gün gidecekti, bu sene oldu.”

"Basketbolun gelirlerinin yükselmesine ihtiyacımız var"

Avrupa Ligi'ndeki transfer piyasasını da değerlendiren Alper Yılmaz, takım sayısının artması ve oyuncu havuzunun daralmasının maliyetleri yükselttiğine dikkati çekti.

NCAA'in yanı sıra Japonya ve Çin'de oyuncu sözleşmelerindeki artışın da Avrupa basketbolunu etkilediğini belirten 51 yaşındaki basketbol adamı, "Takım sayısının artması ve daralan oyuncu havuzu, piyasanın yükselmesine sebep oluyor. Bundan çok mutlu olduğumuzu söyleyemem. Ancak bir arz talep dengesi. Sonuçta oyuncunun alacağı miktar, taliplerinin ve onların harcayacağı paraya dayalı. Bir şekilde dengeye oturacaktır. NCAA'deki ve Japonya ile Çin'deki oyuncu sözleşmelerinin yükselmesinin bunda bir etkisi var. Çok fazla Avrupa kupası olmasının da bir etkisi var. Piyasanın yükselmesi kalitenin artmasını sağlayacaksa bizim için artı dönüş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa basketbolunda kulüplerin gelirlerinin artırılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Basketbolun gelirlerinin yükselmesine ihtiyacımız var. Avrupa Ligi takımları olarak hep bu konuya kafa patlatıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah orta bir noktada buluşacağız. Aslında Avrupa Ligi en büyük ve gelirleri en yüksek organizasyon. Ne kadar karşılamasa da diğer liglere göre çok daha fazla gelirimiz var. Avrupa Ligi'nin yeni yönetimi ortaklıklara dönmeye ve yatırımcı almaya varan planlar içinde. Anadolu Efes ve Fenerbahçe olarak ortakların içindeyiz. Amacımız en büyük geliri oluşturabilmek. Bu, uzun bir süreç. Yavaş yavaş oluyor. Doğru adımlar attığımızı düşünüyorum.”

"Başarı sadece sahadaki mücadeleyle gelmiyor"

2026-2027 sezonu öncesinde Anadolu Efes taraftarına da destek çağrısında bulunan Alper Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarı sadece sahadaki mücadeleyle gelmiyor. Taraftarın desteği de çok önemli. Onların desteğine ve mücadelemize katılmasına ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Umuyorum ilk iç saha maçından son maça kadar bizimle beraber olurlar. En sonunda sezonu gülerek başarılı bir şekilde kapatırız."