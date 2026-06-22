İstanbul hafta boyunca sergiden tiyatroya, konserden operaya geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbul bu hafta birçok etkinlikte sanatseverleri ağırlayacak İstanbul hafta boyunca sergiden tiyatroya, konserden operaya geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğunun kült projesi "Sema-Semah-Devran", yarın yeniden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Viyana Senfoni Orkestrası, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 54.sü düzenlenen "İstanbul Müzik Festivali" kapsamında 23 Haziran'da Kanadalı piyanist Bruce Liu eşliğinde, 24 Haziran'da da Avusturyalı viyolonselci Kian Soltani eşliğinde AKM'de konser verecek.

Cem Tuncer'in şefliğini üstlendiği TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 24 Haziran'da, Mercan Selçuk DansTopluluğunun "Dans Gala" gecesi 25 Haziran'da, Anadolu'nun köklü ezgilerini modern yorumlarla buluşturan "Anadolu'nun Genç Nefesi: Bozkır'dan Geleceğe" projesi 26 Haziran'da, insanın öğrenme yolculuğunu Türk halk danslarının diliyle anlatan dans tiyatrosu "Öğretmenin Doğuşu" 26 Haziran'da AKM'de izlenebilecek.

IMANY, 25 Haziran'da İstanbul'da

Fransız sanatçı İMANY, 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda "Women Deserve Rage" başlıklı konserde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu ile Hayko Cepkin, 26 ve 27 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Blind Fest, Blind ve Epifoni ortak organizasyonuyla 23-24 Haziran'da Lifepark'ta müzikseverlerle buluşacak. Festivalin yarın gerçekleşecek ilk geceki konuğu Tom Odell olacak. Tom Odell öncesi ise Sena Şener sahnede olacak. Günün açılışında ise Murat Ceylan sahnede olacak.

Lifepark, 27 Haziran'da "Ormanda Klasik ve Akustik" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Farklı kuşaklardan ve müzikal disiplinlerden sanatçıların yer alacağı etkinlik 16.00'da piyanist İlyun Bürkev'le başlayacak. Sanatçı Gülsin Onay 17.30'da müzikseverlerle buluşacağı programda Fahir Atakoğlu, konuk sanatçı Seçil Akmirza ile 18.45'te performans sergileyecek. Burhan Öçal ile Alexey Botvinov duo 20.00'de, Birsen Tezer ise 21.30'da sahnede olacak.

Sergiler

Rami Çocuk ve Sanat Bienali, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 31 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi’nde devam edecek.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, "Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı" sergisi kapsamında hazırladığı "Akışa Bırakmak: Yetişkinler için Atölyeler" programını 26 Haziran-31 Temmuz'da izleyiciyle buluşturuyor. Program, Halil Paşa'nın görsel dünyasından hareketle yetişkinleri dans, yazı, kolaj, görsel okuryazarlık ve el yapımı defter üretimi gibi farklı disiplinler üzerinden yaratıcı bir keşif sürecine davet ediyor.

İstanbul Modern'de "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası", "Panorama: Hayaller ve Yerler", "Yüzen Adalar" ve "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergileri ziyaret edilebiliyor.

Hz. Muhammed'in doğumunun Hicri 1500. yılı ve muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen "Asr-ı Saadet'ten Günümüze" başlıklı çini ve seramik sergisi, Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor.

Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen "Estetik Hafıza: Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" sergisi, 17 Temmuz'a kadar görülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen "İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler" sergisi, Metrohan'da 30 Ağustos'a kadar açık olacak.

Heykeltıraş ve belgesel fotoğrafçısı Ubey Talha Akkaya'nın "Yol" adlı multidisipliner sergisi, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde 10 Temmuz'a kadar izlenebilecek.

Meksikalı ressam Jazzamoart'ın "Resmin Ritmi" (The Bop of Painting) adlı resim sergisi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde 11 Temmuz'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

"Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde 27 Haziran'a kadar görülebilecek.

Ressam Cemal Toy'un "Su, Kağıt, Boya" başlıklı sergisi, Karaköy Fransız Geçidi'nde yer alan Black Light Gallery'de 25 Temmuz'a kadar açık olacak.