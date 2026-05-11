İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak İstanbul hafta boyunca sergiden tiyatroya, konserden operaya geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 16 Mayıs'ta "Kuğu Gölü" balesi izleyicinin beğenisine sunulacak.

AKM'de ayrıca 14 Mayıs'ta "Kayık Dünya", 15 Mayıs'ta "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik", 15-16 Mayıs'ta "Lysistrata" ve 17 Mayıs'ta "Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek" oyunları sahnelenecek.

Zorlu PSM'de bugün "Amadeus", "Toz" ve "Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikayesi", yarın "Ballı Süt", "Bir Terennüm" ve "Don Quixote (Don Kişot)", 13 Mayıs'ta "Palamut Zamanı", 17 Mayıs'ta "Ezop Masalları" ve "Öteki" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

"Baba" bugün ve yarın, "Aydınlıkevler" oyunu ise 13 Mayıs'ta Maximum Uniq Hall'de gösterilecek.

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 17 Mayıs'ta "Gırgıriye Müzikali" izlenebilecek.

"40. Genç Günler" 19 Mayıs'a kadar devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği "40. Genç Günler" başladı. Üniversitelerin sahne sanatları bölümleri ile tiyatro kulüplerinin oyunlarının sergileneceği etkinlik, 19 Mayıs'a kadar söyleşi ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Etkinlik kapsamında 22 sahne sanatları bölümü, 36 üniversite tiyatro kulübü oyunu, 3 iç yapım oyunu, 4 söyleşi ve 5 atölye izleyiciyle buluşacak. "Hazır mıyız?" temasıyla hazırlanan etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresi ziyaret edilebilir.

Konserler

ABD'li besteci, şarkıcı ve söz yazarı John Maus yarın, İsviçreli müzisyen Fabienne Erni 13 Mayıs'ta Blind İstanbul'da dinleyiciyle buluşacak.

"CRR Senfoni Orkestrası" yarın Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Edis, yarın An Epic Symphony-Hayko Cepkin, 14 Mayıs'ta Ebru Yaşar, 15 Mayıs'ta "Mor ve Ötesi", 17 Mayıs'ta ise Nazan Öncel müzikseverlerle buluşacak.

Serdar Ortaç, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda, Sertap Erener KüçükÇiftlik Park'ta 16 Mayıs'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.

"Dolu Kadehi Ters Tut" KüçükÇiftlik Park'ta, Rana Türkyılmaz, The Wall Saloon & Performance'da 15 Mayıs'ta sahnede olacak.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 15 Mayıs'ta An Epic Symphony-Sibel Can, 16 Mayıs'ta Ersay Üner, 17 Mayıs'ta ise An Epic Symphony-Mustafa Sandal konserleri gerçekleşecek.

Sergiler

Sömürgeciliğin geçmişten bugüne uzanan görünmeyen mekanizmalarını bir deneyim kurgusuyla ele alan "İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi, AKM Sanat Galerisi'nde açıldı. Hasan Mert Kaya'nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl ilki düzenlenen "World Decolonization Forum 2026" kapsamında izleyicilerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfının desteğiyle hazırlanan "Gazze Mektupları" sergisi Üsküdar Meydanı'nda ziyaret edilebiliyor.

Bağımsız Sanat Vakfı Kurucusu Hülya Yazıcı'nın otuz yılı aşan sanatsal üretimini bir araya getiren "Perde" başlıklı retrospektif sergisi, Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Karikatüristler Birliği (UWC) işbirliğinde hazırlanan "Çizgilerle İrfan ve İdrak" sergisi, 24 Mayıs'a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Devrim Erbil ve Akın Ekici'nin "Ters Yüz İmgeler-Sanata İyi Bakın" başlıklı sergisi, 17 Mayıs'a kadar Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Mustafa Bayar'ın 25. kişisel yağlı boya sergisi "Kumaş Hafızayı Taşır", 16 Mayıs'a kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Mimar ve ressam Filiz Ural'ın "Notalardan Tuvalime Yansıyan İz Düşümler" resim sergisi, Doku Sanat Galerisi'nde 23 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Meşher ve Sadberk Hanım Müzesi (SHM), Koç Topluluğunun 100. kuruluş yılı kapsamında "Seyahat Sanatı" sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü Merve Uca'nın üstlendiği sergi, Meşher'de ziyarete açıldı.

Azerbaycan devlet sanatçısı Prof. Dr. Arif Hüseynov'un kişisel sergisi "Bahar Nakışları", Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde açıldı.

Kültür Medeniyet Vakfınca (KÜME) Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi 17 Haziran'a kadar görülebilecek.