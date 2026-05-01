Ünlü sanatçı Ragheb Alama, Türkiye'deki ilk konserini haziranda verecek

Sanatçı, WOVO Entertainment organizasyonuyla 40 yılı aşkın müzik kariyerinin sevilen şarkılarını Volkswagen Arena'da hayranları için yorumlayacak.

Arap pop müziğinin şekillenmesinde 1980'li yıllardan bu yana önemli rol oynayan Alama, romantik baladlardan enerjik pop hitlerine uzanan geniş repertuvarıyla milyonlara ulaştı.

Başarılı sanatçı, yıllar boyunca müzik listelerinin zirvesinde bulunan "Alby Asheqha", "Elli Baana", "Naseeni Eldonia" ve "Tab Leh" gibi şarkılarıyla Orta Doğu'nun yanı sıra birçok ülkede beğeni kazandı.

Alama, müzik kariyeri boyunca birçok ödülün de sahibi oldu.

Konserin biletlerine Biletinial'dan ulaşılabilir.