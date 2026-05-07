"Seyahat Sanatı" sergisi Meşher'de yarın sanatseverlerle buluşacak

Küratörlüğünü Merve Uca'nın üstlendiği sergi, Meşher'de ziyarete açılacak.

Sergide, 15. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan geniş bir zaman diliminde, Osmanlı topraklarına yapılan yolculuklar, seyahat motivasyonları üzerinden kurgulanarak 300'ü aşkın eseri bir araya getirildi.

Nadir eserlerle hazırlanan sergi, seyahati yalnızca bir yer değiştirme değil, bilinçli bir seçme ve kaydetme pratiği olarak ele alan seyahatnameleri odağına alıyor.

Albrecht Dürer, Jacopo Ligozzi ve Louis-François Cassas'nin de aralarında olduğu önemli isimlerin eserleri ile seyahat kitapları, İstanbul manzaraları, diplomatik hediyeler, haritalar ve Osmanlı dünyasını belgeleyen önemli görsel kaynaklar sergide öne çıkıyor.

"Merak tüm seyahatlerin içine sızıyor desek yanılmış olmayız"

AA muhabirine açıklamada bulunan küratör Merve Uca, Seyahat Sanatı isminin Latince "ars apodemica" teriminden geldiğini belirterek, "Sergiyi farklı seyahat motivasyonları üzerinden kurgulamak istedik. Giriş temamız merakla başlıyor. Merak tüm seyahatlerin içine sızıyor desek yanılmış olmayız sanırım. Daha sonra inanç ana motivasyonlarımızdan ve seyahat yazımının en güçlendiği motivasyonlardan bir tanesi." dedi.

Savaş, sefer ve kuşatmaların da farklı bir seyahat motivasyonu olduğunu dile getiren Uca, "Diplomasi ve ticaret birbirinin çok içine geçiyor. Hatta diplomatik hamiliğin ticareti çok daha kolaylaştırdığını söylemek de mümkün. O kültürel karşılaşmaların sonucu olarak Turquerie (Türk hayranlığı) akımının, Türk modasının Avrupa'ya yayılması söz konusu. Bir anlamda interlude diyebiliriz. Aslında başlı başına bir sergi teması olmamakla birlikte en sonda artık keyfin, seyahatin kurumsallaşmasıyla birlikte turizmle kapanışı yapıyoruz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

SHM ve Ömer Koç koleksiyonlarından alınan eserlerle serginin oluşturulduğunu aktaran Uca, şunları kaydetti:

"Özellikle Çiğdem Simavi tarafından yakın zamanda hibe edilmiş tablolardan ve Portolan haritasından da kısaca bahsetmek isterim. Bunlar diplomatik seyahatler sonucu yapılmış tablolar. Tablolardan dört tanesi Habsburg elçisi Kuefstein'nın (Hans Ludwig von Kuefstein) anturajındaki (çevresindeki) ressamlar tarafından yapılıyor. Diğer dördü de Osmanlı'nın elçilik teşrifatını göstermesi açısından çok mühim tablolar. O ritüeli bir seri halinde izleyebilmek mümkün bu tablolarda. Tabloların yanı sıra, anıtsal Türk halayı tablosunu da unutmamak lazım. Gerçekten anıtsal boyutlarıyla ve betimlerindeki titizlikle öne çıkan bir tablo. Diğer taraftan Portolan haritası da aynı şekilde dikkat çekici eserlerden."

SHM Direktörü Hülya Bilgi de SHM'nin uzun yıllara dayanan tecrübesinin yanı sıra Çiğdem Simavi'nin yakın dönemde bağışladığı tabloların sergiye esin kaynağı olduğunu kaydetti.

Müze koleksiyonlarından seçilen nitelikli dekoratif ve etnografik sanat eserlerine, Ömer Koç tarafından seyahatnameler, albümler ve tablolar eklendiğine işaret eden Bilgi, "Koleksiyonlar arasındaki bu güç birliği, bize büyük çeşitlilik içeren seyahat ana fikrini çok zengin bir kurguyla sergileyebilme imkanı verdi. Eserlerin nitelikleri ve çeşitliliği, seyahatin kültürlerarası önemini ve tarihe yön verme gücünü geniş bir çerçeve içinde canlandırmamızı sağladı." diye konuştu.

Tematik bölümler üzerinden bir okuma sunuyor

Meşher Direktörü Nilüfer Konuk ise ortaklaşa hazırlanan serginin Meşher'de yer almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuk, 2020 yılında Sadberk Hanım Müzesi'nin 40. kuruluş yılı dolayısıyla Meşher'de düzenlenen "Maziyi Korumak" sergisinin ardından, Seyahat Sanatı sergisiyle de nadide eserlerin daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturulmasına imkan verdiğini dile getirdi.

Rahmi M. Koç ve Caroline Koç koleksiyonlarından seçili ödünç eserlerin de yer aldığı sergide seyahatnamelerin yanı sıra dönemin dünyasını yansıtan tablolar ve Osmanlı coğrafyasına dair objeler de görülebiliyor.

Sergi, kronolojik bir anlatıdan ziyade, seyahat motivasyonlarına göre kurgulanmış tematik bölümler üzerinden bir okuma sunuyor.

Merak, inanç, diplomasi, savaş, ticaret ve turizm gibi başlıklar altında, insanların neden yola çıktığını ve bu yolculukların nasıl görsel ve maddi izler bıraktığını inceliyor.