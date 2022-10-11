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Ekonomi

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ağustosta yükseldi

İhracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 26 arttı.

Zeynep Canlı   | 11.10.2022
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ağustosta yükseldi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 yükseldi. Endeks, Ağustos 2021'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,8, yakıtlarda yüzde 62,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 26 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1 ve yakıtlarda yüzde 160 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,6, yakıtlarda yüzde 39,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 yükseldi.

İthalat miktar endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 11,5 arttı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 artarken, yakıtlarda yüzde 23,1 azalış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 147,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,3 artarak, ağustosta 152,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2021'de 141,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak, bu yılın aynı ayında 144,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 115,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1 artarak, ağustosta 116,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2021'de 106,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8 artarak, Ağustos 2022'de 115,4 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2021'de 86,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13,8 puan azalışla bu yılın ağustos ayında 73 oldu.

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