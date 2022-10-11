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Ekonomi

AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 6 Şubat-9 Nisan 2023'te tüm iç hat uçuşlarında 299 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz   | 11.10.2022
AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Istanbul

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 6 Şubat-9 Nisan 2023'te her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

​​​​​​​Vatandaşlar, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

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