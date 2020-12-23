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Ekonomi, Koronavirüs

Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 23.12.2020
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan notam (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) doğrultusunda, Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.

Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatılırken, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması ise sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığının bildirilmesi nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıklamıştı.

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