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Spor, Futbol

PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Paris Saint-Germain'de forma giyen 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Yusuf Özcan   | 04.09.2020
PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Paris

Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

PSG, iki gün önce 3 futbolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı. Böylece kulüpte virüs bulaşan futbolcu sayısı 6 oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

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