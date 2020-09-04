PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Paris
Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.
PSG, iki gün önce 3 futbolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı. Böylece kulüpte virüs bulaşan futbolcu sayısı 6 oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.