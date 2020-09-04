Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanmak, iyi başlamak istiyorduk

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Kendi sahamızda kazanmak, iyi başlamak istiyorduk
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildikleri maça ilişkin, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kendi sahamızda kazanmak, iyi başlamak istiyorduk." dedi.
Sivas
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan A Milli Takımı'nın kendilerinden daha istekli futbol ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrıldığını söyledi.
Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenildikleri maçın ardından Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Takım olarak hem ofansif hem de defansif anlamda iyi oynamadıklarını belirten Güneş, kadrodaki yetenekli oyuncuların tam hazır olmadığını gördüklerini dile getirdi. Güneş, "Takım olarak düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Mevcut kadroyu oynatabilirdik ama iki maç üst üste oynayacağız. Genç oyuncuların sezon başında daha erken form tutabileceğini düşündük, bunu kullanmak istedik. Onlar da kendi oyunlarının altında oynadılar." dedi.
"Rakip bizden daha fazla istekliydi daha iyiydi"
Güneş, pandemi, liglerin geç bitmesi, bazı futbolcuların transferlerinin kadro yaparken sıkıntıları artırdığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"İki maç üst üste oynayacağız. Bu maçları da hangi oyuncuların ne kadar kaldıracağını bilmiyorum. Bu yüzden farklı oyuncuları oynatmak istedim ama düşündüğümüz gibi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Birkaç oyuncu üzerinden olumsuzluk konuşarak kendimizi sıyıramayız. Rakip bizden daha fazla istekliydi, daha iyiydi. Kıran kırana maç yapmak istiyorduk ama olmadı. Elimizde 3'lü sistemi de şimdi oynadığımız sistemi de uygulamak için yeterli oyuncu var. Bu maçı kaybetmemizin sebebi sistemle alakalı değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan grubun en zayıf takımı gibi görünmesine rağmen bu galibiyetle moral buldu. Daha dirençli, daha savaşçıydılar. Sadece sistemle bunu halledemeyiz. Sistem bize sadece yardımcı olur."
"Bizim oyunumuzu bozdular"
Maçta takım olarak olumsuz bir performans sergilediklerini aktaran Güneş, "Zaten takımı ben yaptığıma göre sorumlusu da benim. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kendi sahamızda kazanmak, iyi başlamak istiyorduk. Buradaki oyuncularımızın bir çoğunu hazırlık maçlarında göremedik. Bizim oyuncularımız yetenekli, karakterli. Bugün beklenen oyunu oynayamamak onların kötü futbolcu olduklarını göstermez." ifadelerini kullandı.
Oyun başında iştahlı oyun oynamaya Macaristan'ın daha hazır olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:
"Caydırıcılığı da etkili olarak kullandı. Özellikle ataklarımız sert müdahaleyle durduruldu. Bunların bazılarına faul çalındı, bazılarına çalınmadı. Zaten pas yüzdemiz ve topa sahip olmamız düşükken bu atakların kesilmesi de bizi olumsuz etkiledi. Rakip de aldığı toptan sonra sahayı iyi kullanarak yön değiştirerek oldukça fazla pozisyon üretti. Bizim oyunumuzu bozdular, kendi oyunlarını rahat oynadılar. Bunları yenmek için daha hızlı oynamak lazım. Top kayıpları yapmamak lazım. Bugün çok kolay top kayıpları yaptık. Rakibe baskı yapıp top kazamadık."
Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü: Türkiye çok iyi bir milli takım
Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçta Türkiye'yi 1-0 yendikleri karşılamanın ardından Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısına çok iyi başladıklarını belirtti.
Karşılaşmaya bu denli iyi başlamalarının rakiplerini şaşırttığını ifade eden Rossi, "Eksik oyuncularımız nedeniyle maça başka bir sistemle, başka bir taktiksel yaklaşımla girmek zorunda kaldık. Bu kullandığımız yeni sistem de rakibimizin bunu tahmin edememesine yol açtı." dedi.
Göreve geldiğinden beri Macaristan takımının en iyi ilk yarıyı oynadığını anlatan Rossi, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarıda ise rakibimiz taktiksel değişikliklere gitti. Oyuncu değişiklikleri de yaptı ve 3-4 önemli şans ellerine geçti. Rakibin top kullanma yüzdesi de daha fazlaydı. Topu rakibe vermek düşüncesindeydik. Şunu söylemek istiyorum iki tane de direkten dönen topumuz var, bizim de bulduğumuz önemli fırsatlar vardı. Yakaladığımız üçüncü direkte ise bu sefer top ağları buldu." diye konuştu.
Türkiye'nin kendilerini iyi analiz edip etmediğine yönelik bir soru üzerine ise Rossi, şunları kaydetti:
"Kesinlikle bizi analiz ettiklerini düşünüyorum. Sahaya sürdüğüm bazı oyuncularım daha önce hiç oynamamış oyuncular. İlk defa oynamış oyuncular olduğu için bilinmeyen özellikleri vardı. Ayrıca şunu da hesaba katmamız gerekiyor, bizim milli takımımızda 5-6 oyuncumuz henüz liglerde süre almamış oyuncular. Rakibimizde ise bu sayı 9-10. Bence bunun da etkisi çok oldu. Hiç oynamamış olmaları, liglerin başlamamış olması... Bazen teknik ekipler her şeyi yaparlar ama oyuncular bilinç altlarında 'Şu rakibi yeneriz, bu rakip bizi zorlar veya zorlamaz.' gibi düşünürler. Yineliyorum, Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip, çok iyi bir milli takım."
"Rusya maçı bu geceki maçtan daha zor olacak"
Türkiye'yi yendikleri için mutlu olduklarını dile getiren Rossi, grupta yer alan diğer bir takım Rusya'ya karşı oynayacakları maç ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
"Rusya'ya karşı oynayacağımız maç, bunu Sırbistan'ı yendikleri için söylemiyorum, bu geceki maçtan daha zor olacak. Çünkü Rusya, ligin 5'inci, 6'ncı hafta maçlarını oynayan, çok fit, kondisyonları bize oranla daha yüksek oyunculardan oluşan bir milli takım. Bu, maçı etkileyecektir. Ayrıca evimizde oynayacağız fakat tıpkı bugün de gördüğümüz gibi seyirci faktörü olmayacak. Biz de seyirci gücümüzden yararlanamayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.