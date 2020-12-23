Euro
9.32
Dolar
7.64
BIST 100
1,411.92
Altın
1,860.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray Kulübü ile "Nesine.com" arasında düzenlenen forma kol sponsorluğu anlaşması imza törenine katılıyor
logo
Ekonomi

Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi

Kamu arazileri üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinden temmuz ila aralık aylarında tahsil edilecek gelirler bir yıl süreyle ertelendi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.12.2020
Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kovid-19 salgını sürecinde Hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve vatandaşların mali yükünü azaltacak düzenleme kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihlerindeki dönemde daha önce nisan, mayıs ve haziran aylarında ertelenen bedeller de dahil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelendi.

Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Böylece, toplam 925 milyon lira tutarında borç ertelenmiş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 153 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Hacettepe Üniversitesi Kovid-19 salgınındaki tecrübelerini rapor haline getirdi
Kovid-19'u yenen Samsun Valisi Dağlı aldığı tedbirleri artırdı

Benzer haberler

Plastik poşetin yeni yıldaki ücreti belli oldu

Plastik poşetin yeni yıldaki ücreti belli oldu

Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil

TOKİ'den gayrimenkul borcunu bitirerek tapu kaydını üzerine almayanlara uyarı

TOKİ'den gayrimenkul borcunu bitirerek tapu kaydını üzerine almayanlara uyarı