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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları Bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyardı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 12.08.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Bakanlığın ihbarı neticesinde yetkili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından karar verildiği anımsatıldı.

Söz konusu kararın, hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümlerince tahsil edilmek üzere ilgili veraset ve harçlar vergi dairesi müdürlüğüne iletildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda, kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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