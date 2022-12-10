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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı "e-Viz"e ilişkin paylaşımda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz) ile ibraz sürecinin kolaylaştırıldığını ve geleneksel ibrazın ortaya çıkardığı iş gücü ile zaman kaybının ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 10.12.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı "e-Viz"e ilişkin paylaşımda bulundu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde uygulamaya konulan Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz) ile ibraz sürecinin kolaylaştırıldığını ve geleneksel ibrazın ortaya çıkardığı iş gücü ile zaman kaybının ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dijitalleşmenin her alanının en üst düzeye ulaştığı bugünün koşullarında, vergi inceleme süreçlerinde de teknolojik dönüşüm ve gelişime hız verildiği belirtildi.

Geliştirilen yerli ve milli yazılım teknolojisiyle mükelleflerin defter ve belge ibraz sürecinin elektronik ortama taşındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde uygulamaya koyduğumuz Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz) ile ibraz sürecini kolaylaştırırken geleneksel ibrazın ortaya çıkardığı iş gücü ve zaman kaybını da ortadan kaldırıyoruz. Geliştirilen teknolojiyle mükelleflerimiz yasal süreler içerisinde bulunduğu yerden 7/24 elektronik defter ve belgelerini ibraz edebilecek, maliyet ve zamandan tasarruf edebilecektir. Devam eden yerli ve milli teknoloji yatırımlarıyla hem mükelleflerimizin hayatını kolaylaştırmaya hem de inceleme süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmeye devam edeceğiz."

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