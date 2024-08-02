Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini bildirdi.
Ankara
Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."
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Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 2, 2024
Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti.
Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz.
Döngüsel faktörlere yapısal… https://t.co/QqgzD9kFFl pic.twitter.com/dK8t5H87wC