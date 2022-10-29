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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den '2'nci Togg' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verilen yerli otomobil Togg'un görsellerini paylaştı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 29.10.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den '2'nci Togg' paylaşımı

Ankara

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci Togg için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.

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