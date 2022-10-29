Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den '2'nci Togg' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verilen yerli otomobil Togg'un görsellerini paylaştı.
Ankara
Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.
Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın @varank ? 😉— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) October 29, 2022
Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı 🇹🇷
Durmak yok yola devam! pic.twitter.com/ao7duOemEQ
Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci Togg için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.