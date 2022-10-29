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Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
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Ekonomi

Bakan Nebati, ikinci Togg'a talip oldu

Bakan Nebati, Togg'un ikincisine talip olduğuna işaret ederek, "Sayın Varank'a buradan da çağrım var. Çünkü bu aracın temeline gelirken de aynı talepte bulunmuştum. Bu aracın ikincisini istiyorum diye heyecana kapılan birisi olarak istemiştim." dedi.

Abdulselam Durdak   | 29.10.2022
Bakan Nebati, ikinci Togg'a talip oldu

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Duyduğu heyecanı dile getiren Bakan Nebati, "Yani özellikle benim heyecanım daha fazla. Bir çocuğun güzel bir şeye kavuşması, bir gencin üniversiteyi kazanması, üniversiteden mezun olmuş bir doktorun hastanede işe başlamış olması gibi ya da bir evlilik heyecanı gibi bir heyecan yaşıyorum. Ve bu heyecan bizi daha iyi yerlere götürecek olan bir heyecanın da paylaşımı aslında." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık Devrim araçlarının durdurulduğu dönemdeki bir Türkiye olmadığına dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Şimdi bu aracın da keyfini süreceğiz. Sayın Varank'a buradan da çağrım var. Çünkü bu aracın temeline gelirken de aynı talepte bulunmuştum. Bundan önceki konuşmalarda da ben milletvekili, genel başkan yardımcısıyken de 'bu aracın ikincisini istiyorum' diye heyecana kapılan birisi olarak istemiştim.

Yaş şimdi 58'e geldi artık bu arabaya binmenin zamanı geldi. Millete hayırlı, uğurlu olsun. Devam edecek olan bir sistemin, zincirin bir parçasını yaşıyoruz. Çünkü savunma sanayisinde olsun her alanda çok çok iyiyiz. Altyapı yatırımlarını bitirmiş bir Türkiye, koşarak giden bir Türkiye, her türlü zorlukta koşan, kurtulan bir Türkiye ve en önemlisi krizler bitmek içindir diye bakıp krizlerin üstesinden gelen bir Türkiye var."

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