Euro
6.28
Dolar
5.68
BIST 100
100,278.40
Altın
1,518.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 05.09.2019
SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füzeye ilişkin paylaşımda bulundu.

                    

Varank şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi."

Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de teste ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı:

"SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru
Arktik’te rekabetin yeni adresi: Grönland
Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor

Benzer haberler

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

Türkiye Uzay Ajansı ilk toplantısını yaptı

'Türkiye'de sağlıklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturmak istiyoruz'

'Türkiye'de sağlıklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturmak istiyoruz'
Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile görüştü

Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile görüştü
TÜBİTAK'tan yapay zekaya özel enstitü

TÜBİTAK'tan yapay zekaya özel enstitü