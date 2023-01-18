Fed Başkanı Powell, Kovid-19'a yakalandı
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif belirtiler gösterdiği bildirildi.
Washington
Fed'den yapılan açıklamada, Powell'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Başkanın hafif belirtiler gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, Powell'ın Kovid-19'a karşı destek dozlarıyla beraber tamamen aşılı olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği Powell'ın karantinaya girerek çalışmalarını uzaktan sürdüreceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.