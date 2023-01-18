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Ekonomi

THY'den taşeronda çalışan personele kadro müjdesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 18.01.2023
THY'den taşeronda çalışan personele kadro müjdesi

İstanbul

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY’li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis AŞ'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yıl personele verilecek başarı ödüllerini de artırdıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yılı başarı ödülümüzün oranını karımızın %15’ine yükselttik. Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız karın yüzde 15’inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 Aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak."

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