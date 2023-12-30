Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,300.20
BTC/USDT
42,376.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuşuyor
logo
Ekonomi

EPDK elektrikte 2024 için hizmet bedellerini belirledi

Elektrik sektöründe 1 Ocak'tan itibaren çeşitli hizmetler için uygulanacak bedeller belirlendi.

Duygu Alhan  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
EPDK elektrikte 2024 için hizmet bedellerini belirledi

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri belirlendi.

Kurul tarafından 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için kilovat başına 387 lira 10 kuruş, mesken aboneleri için 136 lira 20 kuruş, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için 68 lira, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 183 lira 70 kuruş olmasına karar verildi.

Elektrik kesme-bağlama bedellerinin ise alçak gerilim için 72 lira 60 kuruş ve orta gerilim için 543 lira 60 kuruş olması kararlaştırıldı. Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaç için kontrol bedeli 100 lira 60 kuruş, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 127 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ikinci bildirim bırakma hizmetine ilişkin bedeller de onaylandı.

Buna göre, alçak gerilim için ödeme bildirimi bırakma bedeli 215 kuruş, orta gerilim için 2 lira 15 kuruş oldu. Alçak gerilim için ikinci bildirim bırakma bedelinin 4 lira 31 kuruş, orta gerilim için ise 43 lira 22 kuruş olmasına karar verildi.

Ayrıca EPDK, şebeke işletmecisi başvuru ve yıllık işletim bedeli, görevli tedarik şirketleri yıllık işletim bedeli, şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketleri işlem bedeli, 50 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektik üretim tesisleri için proje onay ve kabul işlemleri bedeli ile otomatik sayaç okuma sistemi ilave veri talebi bedelini de belirledi.

Kurum, alçak ve orta gerilim elektrik hatları için bağlantı bedeli, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için proje onay ve kabul bedeli ve teknik kalite ölçüm hizmet bedelini de onayladı.​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta gün batımında "kuşların dansı" görüntülendi
İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin etkinlikleri sona erdi
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı
Hatay İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

EPDK elektrikte 2024 için hizmet bedellerini belirledi

EPDK elektrikte 2024 için hizmet bedellerini belirledi

EPDK, 2024 için lisans bedellerini belirledi

Türkiye'deki 204 OSB için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2024 için 950 kilovatsaat olacak

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2024 için 950 kilovatsaat olacak
Elektrik santrallerine yaklaşık 324 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Elektrik santrallerine yaklaşık 324 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Geçerli ruhsatı olmayan gemilere uygulanacak para cezaları düzenlendi

Geçerli ruhsatı olmayan gemilere uygulanacak para cezaları düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet