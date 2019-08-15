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Ekonomi

Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi

Tütün ürünlerine uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında artış yapıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 15.08.2019
Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi

Ankara

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,3899 lira olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu vergi oranı, tütün içeren sigaralar için 0,2895 lira olarak uygulanıyordu.

Tütün ürünlerinden alınan vergi oranı ile maktu vergi tutarında ise değişiklik yapılmadı.

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