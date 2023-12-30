Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,304.20
BTC/USDT
42,279.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Vadeli elektrik ve gaz piyasalarında 2024'e ilişkin ücretler belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi.

Fuat Kabakcı  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Vadeli elektrik ve gaz piyasalarında 2024'e ilişkin ücretler belirlendi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Vadeli Elektrik Piyasası'nda ise birim işlem ücreti megavatsaat başına 1,50 lira, yıllık katılım ücreti 15 bin lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira olarak belirlendi.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda ise birim işlem ücreti ve yıllık katılım ücreti değişmedi.

Piyasada birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira olurken, kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira olarak tespit edildi.

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda 2024'te geçerli olacak birim işlem ücreti ise standart metreküp başına 0,004148 lira, birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,006223 lira, yıllık katılım ücreti 82 bin 967 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira oldu.

Kurul, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası'nda gelecek yıl birim ücretinin megavatsaat başına 0,30 lira, yıllık katılım ücretinin 1500 lira olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Kurul kararıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2024 yılı piyasa işletim gelir tavanı elektrik piyasası için 997 milyon 243 bin 456 lira, doğal gaz piyasası için 41 milyon 983 bin 718 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Nüfus Müdürlüğünce 2023'te 5 milyon 318 bin 918 işlem yapıldı
Terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik Malatya merkezli operasyonda 14 şüpheli yakalandı
Kars'ta gün batımında "kuşların dansı" görüntülendi
İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin etkinlikleri sona erdi
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Vadeli elektrik ve gaz piyasalarında 2024'e ilişkin ücretler belirlendi

Vadeli elektrik ve gaz piyasalarında 2024'e ilişkin ücretler belirlendi

EPDK, 2024 için lisans bedellerini belirledi

EPDK ocak ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Elektrik piyasasında Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne geçiliyor

Elektrik piyasasında Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne geçiliyor
EPDK, deprem bölgesinde bazı dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini erteledi

EPDK, deprem bölgesinde bazı dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini erteledi
EPDK, doğal gaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yaptı

EPDK, doğal gaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet