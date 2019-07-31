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Sağlık

12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 31.07.2019
12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Tercih işlemleri 7 Ağustos'ta başlayacak

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

UNVANBRANŞÖĞRENİM DÜZEYİTOPLAM
Biyolog30 (Lisans)30
Çocuk Gelişimcisi32 (Lisans) 32
Dil ve Konuşma Terapisti18 (Lisans) 18
Diyetisyen160 (Lisans) 160
Ebe1000 (Lisans) 1000
Fizyoterapist400 (Lisans) 400
Hemşire5000 (Lisans) - 1835 (Ortaöğretim) 6835
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)21 (Lisans) 21
Odyolog82 (Lisans) 82
Perfüzyonist40 (Lisans) 40
Psikolog170 (Lisans) 170
Sağlık Fizikçisi22 (Lisans) 22
Sosyal Çalışmacı190 (Lisans) 190
Sağlık TeknikeriAdli Tıp20 (Ön Lisans) 20
Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı109 (Ön Lisans) 109
Sağlık Teknikeri 74Ameliyat73 (Ön Lisans) 73
Sağlık Teknikeri Anestezi192 (Ön Lisans) 192
Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı68 (Ön Lisans) 68
Sağlık Teknikeri Diş Protez74 (Ön Lisans) 74
Sağlık Teknikeri Diyaliz85 (Ön Lisans) 85
Sağlık Teknikeri Eczane95 (Ön Lisans) 95
Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23 (Ön Lisans) 23
Sağlık Teknikeri Evde Bakım82 (Ön Lisans) 82
Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi70 (Ön Lisans) 70
Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım807 (Ön Lisans) 807
Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi12 (Ön Lisans) 12
Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181 (Ön Lisans) 181
Sağlık Teknikeri Odyometri71 (Ön Lisans) 71
Sağlık Teknikeri Ortopedi66 (Ön Lisans) 66
Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi33 (Ön Lisans) 33
Sağlık Teknikeri Radyoterapi25 (Ön Lisans) 25
Sağlık Teknikeri Röntgen237 (Ön Lisans) 237
Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter264 (Ön Lisans) 264
Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans) 5
Sağlık Teknisyeni Anestezi34 (Ortaöğretim) 34
Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim) 15
Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12 (Ortaöğretim) 12
Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193 (Ortaöğretim) 193
Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32 (Ortaöğretim) 32
Sağlık Teknisyeni Röntgen57 (Ortaöğretim) 57
Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter65 (Ortaöğretim) 65

TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim)

TOPLAM: 12000
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