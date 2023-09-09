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Ekonomi

Çin'in iPhone yasağı kararı tedarikçi Çinli şirketleri de vurabilir

Asya Piyasaları Uzmanı Süleyman Mete Özbalaban, Çin'in kamu personeline iPhone kullanma yasağı kapsamından iPhone ile bağlantılı tüm şirketlerin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Çin'in iPhone yasağı kararı tedarikçi Çinli şirketleri de vurabilir

İstanbul

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürdü.

Haberde, Pekin'in yıllardan beri bazı kritik kamu kurumlarındaki görevlilerin iPhone kullanımını kısıtladığı, son talimatın uygulamayı daha yaygın hale getirdiği iddiasına yer verildi.

Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendiriliyor.

Çin'in adımlarının, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei ve sosyal medya platformu TikTok'a getirdiği benzeri yasakların ardından gelmesi dikkati çekti. ABD ile Çin arasındaki gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip.

Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üreten şirket, gelirinin de yüzde 19'unu Çin pazarından sağlıyor.

Öte yandan bu yasağın Çin'de iPhone'a parça, ürün tedarik eden çip şirketlerini, teknoloji şirketlerini, yan sanayi şirketlerini olumsuz etkileme durumuna dair ihtimaller de bulunuyor.

"Kamu personelinin talebinin düşmesi iPhone gelirine önemli etki yapmaz"

Asya Piyasaları Uzmanı Süleyman Mete Özbalaban, Çin'de kamu personelinin talebinin düşmesinin iPhone'un gelirine önemli bir etki yapmayacağı öngörüsünde bulundu.

Fakat Huawei'in ios yerine HarmonyOS adlı bir sistem ürettiğini belirten Özbalaban, Çin'in bu sistemi kullanacak gibi gözüktüğünü ifade etti.

Özbalaban, dolayısıyla bu sistem devreye girince kamu personeline iPhone'un yasaklanmasının Huawei'in yeni sistemine ortam hazırlanmasının ilk aşaması olabileceğini aktardı.

Böylece iPhone'a olan talebin ciddi oranda düşebileceğini dile getiren Özbalaban, çünkü Çin'in dünyadaki en büyük telefon pazarı olduğunu söyledi.

Özbalaban, bu bakımdan iPhone ile bağlantılı tüm şirketlerin Çin'in yasağından olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

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