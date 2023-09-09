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Ekonomi

Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, bahar aylarında yağışların hububatta rekolteyi artırdığını söyledi.

Savaş Güler  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Taşpınar, AA muhabirine, hububatta hasat sezonunun sonuna gelindiğini, buğday ve arpa rekoltesinin ise beklentileri karşıladığını belirtti.

Geçen yılın sonlarına doğru yaşanan ve bu yılın ilk aylarında da devam eden kuraklıkların endişe verdiğini ifade eden Taşpınar, "Bu kuraklıklar, son 63 yılın ikinci kurak kışı olarak kayıtlara geçti. Mart ayı ve devamındaki düzenli yağışlarla hububattaki rekolte uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretti ve ülke genelinde 21,5 milyon ton buğday elde edildi." dedi.

Taşpınar, bahar aylarında aşırı yağış alan bölgelerde bitkide hastalıklar olduğunu, bu nedenle kalitede bir kısım düşüklükler meydana gelse de çok fazla bir problem yaşanmadığını anlattı.

Arpa üretiminde 9 milyon ton rakamına ulaşıldı

Rekoltede uzun yıllar ortalamasının buğdayda 20 milyon, arpada ise 8 milyon ton civarında olduğunu anımsatan Taşpınar, "Bu yılki hasat sezonunda buğday üretimi uzun yıllar ortalamasını önemli derecede geçmiş oldu. Arpada bugüne kadar hiç elde etmediğimiz 9 milyon ton gibi bir rakamı yakaladık." diye konuştu.

Bu rakamların elde edilmesinde, çiftçiye verilen desteklerin önemli rol oynadığını vurgulayan Taşpınar, şunları kaydetti:

"Hububat fiyatlarının hem geçen yıl hem de bu yıl beklentiyi karşılayacak şekilde açıklanması, çiftçiyi, tüccarı ve sanayiciyi memnun etti. Dolayısıyla ekim alanlarında geçen yıl belirli bir artış sağlandı. Elde edilen 21,5 milyon ton buğdayın yanında 8-9 milyon ton da ithal edilen buğday var. Dolayısıyla 30 milyon ton civarında buğday stoku oldu. Bunun 20 milyon tonunu iç tüketimde kullanırken, geriye kalanı un, bisküvi, makarna, bulgur, helva veya irmik olarak işleyip ihraç ediyoruz."

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