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Ekonomi

Çin, G-20'de ikinci çeyrekte Kovid-19’e rağmen büyüyen tek ülke oldu

OECD raporuna göre, Çin, ikinci çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış yüzde 11,5 GSYH artışı ile G20 ülkeleri içinde büyüme elde eden tek ülke olarak kayıtlara geçti.

Bahattin Gönültaş   | 14.09.2020
Çin, G-20'de ikinci çeyrekte Kovid-19’e rağmen büyüyen tek ülke oldu Fotoğraf: Fuat Kabakcı - Anadolu Ajansı

Berlin

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği yılın ikinci çeyreğinde G20 ülkeleri içinde sadece Çin’in GSYH'sini artırdığını duyurdu.

OECD, G20 ülkelerinin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verilerini içeren raporunu yayımladı.

Rapora göre, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için dünya çapında alınan tedbirler, G20 bölgesinde reel GSYH'nin benzeri görülmemiş şekilde düşüşüne neden oldu.

G20 bölgesinde, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 3,5 olan reel GSYH daralma oranı ikinci çeyrekte yüzde 6,9'a yükseldi.

Çin, mevsimsellikten arındırılmış olarak ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 11,5 ile G20 ülkeleri içinde tek büyüme elde eden ülke olarak da belirlendi.

İkinci çeyrekte Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya yüzde 9,7 daralırken, Kanada ekonomisi yüzde 11,5 ve İngiltere ekonomisi yüzde 20,4 küçüldü.

İkinci çeyrekte GSYH'deki gerileme Brezilya'da yüzde 9,7 olurken, ABD yüzde 9,1 ve Güney Kore'de yüzde 3,2’de kaldı. Meksika ekonomisi yüzde 17,1, Endonezya ekonomisi yüzde 6,9, Japonya ekonomisi yüzde 7,9 ve Avustralya ekonomisi yüzde 7 daraldı.

Kovid-19 salgınında G20 ülkeleri içinde Hindistan'ın ikinci çeyrekte yüzde 25,2 küçülmesi dikkati çekti. Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış olarak yılın ilk çeyreğine göre yüzde 11 küçüldü.

Geçen yılın ikinci çeyreğiyle kıyaslandığında, salgının etkilerinin daha fazla hissedilmeye başladığı yılın ikinci çeyreğinde GSYH G20 ekonomilerinde ortalama yüzde 9,1 daraldı. G20 bölgesinde ilk çeyrekte yıllık küçülme ise yüzde 1,7 olarak açıklanmıştı.

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