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Ekonomi

BMW, elektrikli araç ivmesiyle 2. çeyrekte satışlarını artırdı

Alman otomobil üreticisi BMW Group, elektrikli otomobillerdeki güçlü büyümeyle ikinci çeyrekte ana markasının satışlarını yıllık yüzde 2 artırdı.

Bahattin Gönültaş  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
BMW, elektrikli araç ivmesiyle 2. çeyrekte satışlarını artırdı

Berlin

BMW Group, ikinci çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ana markası BMW araç satışları, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 565 bin 553'e yükseldi.

Alman üreticinin aynı çeyrekte elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 artarak 107 bin 933'e ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki (Mini markası dahil) araç teslimatlarının yüzde 4,7 azalarak 188 bin 495'e düşmesi dikkati çekti.

Öte yandan, BMW Group'un yılın ocak-haziran dönemindeki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 1 milyon 213 bin 359'a indi.

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