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Teknoloji

Çin 'Tianhui-4' uydusunu fırlattı

Çin’in "Tianhui-04" uydusunu başarıyla fırlattığı bildirildi.

İdris Sülün   | 29.12.2021
Çin 'Tianhui-4' uydusunu fırlattı

İstanbul

Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

Fırlatma Pekin saatiyle 19.13’te gerçekleşti ve planlanan yörüngeye girdi.

Söz konusu fırlatmanın "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 404. görevi olduğu aktarıldı.

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