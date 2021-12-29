Çin 'Tianhui-4' uydusunu fırlattı
Çin’in "Tianhui-04" uydusunu başarıyla fırlattığı bildirildi.
İstanbul
Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.
Fırlatma Pekin saatiyle 19.13’te gerçekleşti ve planlanan yörüngeye girdi.
Söz konusu fırlatmanın "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 404. görevi olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.