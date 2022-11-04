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Ekonomi

Çin, Airbus'tan 17 milyar dolara 140 yolcu uçağı satın alacak

Çin'in Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 17 milyar dolar ödeyerek 140 yolcu uçağı satın alacağı bildirildi.

Emre Aytekin   | 04.11.2022
Çin, Airbus'tan 17 milyar dolara 140 yolcu uçağı satın alacak

Pekin

Çin Havacılık Ekipmanları Tedarik Şirketinden yapılan açıklamada, 132 adet A320 ve 8 adet A350 tipi yolcu uçağı almak üzere Airbus ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün Pekin'e yaptığı ziyarette imzalanan anlaşmanın toplam bedelinin 17 milyar dolar olacağı belirtildi.

Airbus'tan yapılan açıklamada da anlaşmanın Çin hava yolu şirketlerinin önceki taahhütlerinin onaylanması niteliğinde olduğu kaydedildi.

Çin'in "üç büyük" devlet hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, temmuzda Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.

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