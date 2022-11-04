Dolar
18.57
Euro
18.45
Altın
1,677.71
ETH/USDT
1,635.70
BTC/USDT
20,931.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek silah ve ekipman yardımı yapacağını duyurdu.

Kasım İleri   | 04.11.2022
ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek askeri yardım Fotoğraf: Robert Nemet/AA

Washington

Pentagon'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 400 milyon dolarlık paketin, acil ihtiyaçların yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede savunma kapasitesini geliştireceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, yardım paketinde, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansman bulunduğu bilgisine yer verildi.

İspanya, daha önce Ukrayna'ya HAWK füzelerini vermişti. ABD'nin bu pakette verdiği yenileme finansmanının da İspanyol HAWK füzelerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu pakete dahil olan yenilenmiş T-72B tankları, Hollanda ve Çekya ile üçlü, koordineli bir çalışmanın parçasıdır. ABD'nin yanı sıra Hollanda ve Çekya Savunma Bakanlığının desteği ve Çekya endüstrisi ile işbirliği ile 45 ilave T-72B Tankı sağlanacak."

ABD Ukrayna'ya, USAI kapsamının yanı sıra Başkanlık Kararnamesi ile ABD ordusunun envanterinden de silah sağlıyor.

Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD Ukrayna'ya toplamda 18,9 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi paylaşımı
Anadolu Ajansının 'Global İletişim Ortağı' olduğu 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk günü sona erdi
Bakan Yanık: Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

Benzer haberler

ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek askeri yardım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet