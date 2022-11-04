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Ekonomi

TOGG akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Furkan Gençoğlu   | 04.11.2022
TOGG akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı

İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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