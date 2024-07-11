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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık ek silah yardımı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu.

Islam Doğru  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
ABD'den Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık ek silah yardımı

New York

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, yardımların, Ukrayna'ya hedeflerini karşılamak için ek yetenekler sağlayacağı belirtildi.

Yardım paketinde, hava savunma sistemleri ve önleyiciler, roket sistemleri, toplar için mühimmat ile tanksavar silahların bulunduğu kaydedilen açıklamada, yardımın tahmini değerinin 225 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Son yardım paketinin, Biden yönetimi tarafından Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna'ya Savunma Bakanlığı envanterlerinden sağlanan 61. ekipman dilimi olduğu bildirilen açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'nın kendini savunması için gerekli kritik yetenekleri kazanmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 50 müttefik ve ortakla çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

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