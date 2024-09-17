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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuşuyor.
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Ekonomi

ABD, Tayvan'a 228 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi

ABD'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a, havacılık bağlantılı ürün ve hizmetleri içeren 228 milyon dolarlık askeri satışa onay verdiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
ABD, Tayvan'a 228 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

Pekin

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının "hava araçları için yedek parça ve bağlantılı ekipmanın iade, tamir ve yenilenmesini içeren Yabancı Askeri Satışa onay verdiği" belirtildi.

Satış kapsamında ABD hükümetinin ayrıca mühendislik, teknik ve lojistik teknik hizmetleri ile diğer program desteklerini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, satışın Tayvan İlişkileri Yasası'nın hükümlerine ve ABD politikasına uygun olduğu vurgulandı.

Bu, ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki hükümetin onay verdiği Tayvan'a 16. askeri satış oldu. 228 milyon dolarlık satışın gerçekleştirilebilmesi için ABD Kongresinin de onayının alınması gerekiyor.

Washington, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı resmi olarak tanımasa da 1979 tarihli Tayvan İlişkileri Yasası uyarınca kendini Ada'nın öz savunma kapasitesini sağlayacak askeri yardımı sağlamakla yükümlü sayıyor.

"Gri bölge tacizleri baskı yaratıyor"

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, satışın onaylanması nedeniyle Washington yönetimine "Tayvan'ın güvenliğini, Tayvan İlişkileri Yasası ve Altı Güvence'ye uygun olarak koruduğu için" teşekkür etti.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Çin'in Tayvan'a yönelik gri bölge tacizlerini normalleştirmesinin kara suları ve hava sahasında eğitim alanları ve reaksiyon süresi üzerinde baskı yarattığına" dikkat çekildi. Açıklamada, satışın, "Tayvan Hava Kuvvetlerinin kullandığı farklı tipteki hava araçlarının donanımlarını güvence altına alacağı ve muharebe hazırlık düzeyini korumasına yardımcı olacağı" kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

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