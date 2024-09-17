Dolar
34.09
Euro
37.97
Altın
2,575.06
ETH/USDT
2,348.90
BTC/USDT
60,299.00
BIST 100
9,763.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri aştı

Washington DC

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,9 azalmıştı.

İmalat sanayisi üretimi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

İmalat sanayisi üretimi, temmuzda yüzde 0,7 azalmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 78'e yükseldi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 77,9 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 77,4 olarak kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Denizaltı Filosu Komutanlığına özel klip
SGK: Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin yakınları daha önce vesayet davası açmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti

Benzer haberler

ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri aştı

Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın olumsuz etkisi sürüyor

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet