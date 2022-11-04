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Ekonomi

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,72 kazançla 4.216,98 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.233,58 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.11.2022
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,44, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,70 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile inşaat oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 261 bin kişiyle beklenenden fazla arttı.

Analistler, yatırımcı fiyatlamalarında enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden ön plana çıktığını belirterek, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle piyasalarda risk iştahının arttığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesinin de küresel piyasalarda karışık seyri beraberinde getirdiğini söyleyen analistler, Fed'in faiz artırım büyüklüğünü ne zaman azaltmaya başlayacağına dair beklentilerin netleşmesinde açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin etkili olacağını aktardı.

Haftaya ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde perakende satışların öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.300 puanın direnç, 4.080 ve 4.050 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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