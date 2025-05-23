Dolar
39.03
Euro
44.20
Altın
3,347.23
ETH/USDT
2,569.80
BTC/USDT
108,999.00
BIST 100
9,352.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe maçı için geldiği İzmir'de taraftarları tarafından karşılanıyor.
logo
Ekonomi

Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 305 milyon 657 bin 908 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçiye destek, üretime güç ve Anadolu'ya bereket olduklarını vurgulayan Yumaklı, "3 milyar 305 milyon 657 bin lira destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği 1 milyar 958 milyon 8 bin 855 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 172 milyon 433 bin 546 lira, yem bitkileri desteği 1 milyar 119 milyon 282 bin 560 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 43 milyon 837 bin 447 lira ve hayvan gen kaynakları desteği 12 milyon 95 bin 500 lira olarak hesaplara aktarılacak.

Büyükbaş hayvancılık buzağı desteği ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara 16 Mayıs'ta yapılmıştı.

Söz konusu destek ödemesi, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da bugün saat 18.00'den itibaren yapılacak. Diğer desteklere ilişkin ödemeler de bugün gerçekleştirilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yalan tanıklıktan yargılandığı davada karar
Gaziosmanpaşa'da okul müdürü "cinsel istismar" davasında hakim karşısına çıktı
Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı, aile diplomasisinin geliştirilerek küresel gündeme taşınması gerektiğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir

Benzer haberler

Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

IPARD III Programı kapsamında 329 projeye 3,6 milyar lira hibe sağlanacak

Çiftçilere 5,1 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet