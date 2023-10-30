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Ekonomi

Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yarın yapılacak

Ankara

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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