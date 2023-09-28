Bakan Yumaklı, çay üreticilerine alım ödemelerinin yarın yapılacağını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR aracılığıyla, 80 bin 663 ton yaş çay alımı karşılığı 839 milyon 245 bin lira ödemenin çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktarılacağını belirtti.
Ankara
Yumaklı, X sosyal medya platformundan, söz konusu ödemeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı, paylaşımda, "ÇAYKUR aracılığıyla, 80 bin 663 ton yaş çay alımı karşılığı 839 milyon 245 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 29 Eylül Cuma günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.