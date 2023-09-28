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Ekonomi

Bakan Yumaklı, çay üreticilerine alım ödemelerinin yarın yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR aracılığıyla, 80 bin 663 ton yaş çay alımı karşılığı 839 milyon 245 bin lira ödemenin çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktarılacağını belirtti.

Mustafa Çalkaya  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Bakan Yumaklı, çay üreticilerine alım ödemelerinin yarın yapılacağını bildirdi

Ankara

Yumaklı, X sosyal medya platformundan, söz konusu ödemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımda, "ÇAYKUR aracılığıyla, 80 bin 663 ton yaş çay alımı karşılığı 839 milyon 245 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 29 Eylül Cuma günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.


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