Çiftçilere 252,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.
Ankara
Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.
252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 15, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun. 🌾 pic.twitter.com/qQgxuP1Rr5
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Hayvan gen kaynakları desteği 138 milyon 818 bin 400 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 93 milyon 674 bin 81 lira, zeytinyağı desteği 20 milyon 366 bin 967 lira olmak üzere toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.