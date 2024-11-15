Dolar
34.42
Euro
36.34
Altın
2,565.17
ETH/USDT
3,040.00
BTC/USDT
89,420.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye'den yayındayız
logo
Ekonomi

Çiftçilere 252,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Çiftçilere 252,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Ankara

Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan gen kaynakları desteği 138 milyon 818 bin 400 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 93 milyon 674 bin 81 lira, zeytinyağı desteği 20 milyon 366 bin 967 lira olmak üzere toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Van Çevre Yolu'muzu en kısa zamanda bitireceğiz
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında bakanlığın katılma talebi kabul edildi
Şırnak'ta "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı

Benzer haberler

Çiftçilere 252,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Çiftçilere 252,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Yıllar sonra döndüğü memleketinde ceviz işleme tesisi kurdu

Yıllar sonra döndüğü memleketinde ceviz işleme tesisi kurdu

TARSİM'den çiftçilere ödenen hasar tazminatı 72,5 milyar liraya ulaştı

TARSİM'den çiftçilere ödenen hasar tazminatı 72,5 milyar liraya ulaştı
213,4 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

213,4 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Milli Ağaçlandırma Günü insanlığa da doğaya da "nefes" olacak

Milli Ağaçlandırma Günü insanlığa da doğaya da "nefes" olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet