Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı resmi törenle karşıladı

Avn'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avn'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Avn'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin​​​​​​​ milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.

Joseph Avn, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avn, merdivenlerde Türk ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdiler.

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Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Avn, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Türkiye-Lübnan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Sait Yaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.